Aveva l’accordo col Napoli, ha fatto ammattire Motta: Lang è il migliore di Psv-Juve

vedi letture

Piaceva al Napoli, era un'idea di gennaio per sostituire il partente Kvaratskhelia, aveva anche raggiunto un accordo col club azzurro ma alla fine Noa Lang è rimasto al PSV. Per la gioia dei tifosi biancorossi, visto che l'esterno è stato premiato dall'UEFA come migliore in campo della partita di Champions League vinta 3-1 ai supplementari contro la Juventus.

Anche su Tuttomercatoweb.com c'è un bel giudizio in pagella per Lang. Che si prende 7, con la seguente motivazione: "Come i compagni di reparto, migliora con il trascorrere del match. Frequenti le sue iniziative sul settore di sinistra e, in una di queste, serve a Perisic l'assist per il gol del vantaggio".