Barça, Setièn tranquillizza su Piquè: "Era già debole, non credo sia qualcosa di grave"

Quique Setièn, ai microfoni del portale spagnolo As, ha commentato la sconfitta in Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao, soffermandosi anche sull'infortunio di Piquè a partita in corso: "Aveva superato un processo febbrile ed era un po 'più debole. Va bene, penso che sia stato un po' sovraccarico, ma non penso che sia qualcosa di importante, ma piuttosto perché non stava già bene".