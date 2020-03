Barcellona, il portavoce: "Nessun giocatore ha rifiutato di giocare col Napoli"

"Nessun giocatore del Barcellona ha rifiutato di giocare col Napoli". Lo ha detto Josep Vives, portavoce del club blaugrana, che ha fatto chiarezza su alcune questioni legate al Coronavirus e all'emergenza di questi giorni: "Qualche giorno fa c'è stata una riunione con gli atleti e con i dipendenti del club sulle misure che avremmo preso. Inoltre, abbiamo risposto a dubbi e domande. Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela e nessuno ha detto di non voler scendere in campo". Intervenuto ai microfoni del "Partidazo del COPE", il portavoce Vives ha dichiarato: "Stiamo solo seguendo le istruzioni degli organismi competenti, lo scenario cambia di ora in ora. Giocheremo a porte chiuse e lo faremo con tutti gli sport professionistici, amatoriali e anche nei semplici allenamenti. I nostri calciatori sono monitorati costantemente. Non sono a conoscenza del fatto che li stiano testando per il coronavirus - riporta l'edizione online del Corriere dello Sport - dato non è stato riscontrato alcun sintomo".