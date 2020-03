Barcellona ko, Setién: "Dura sconfitta, troppi errori. Li analizzeremo..."

Barcellona ko contro il Real Madrid, duro colpo per Quique Setién che dopo la partita e dopo aver perso il primato in classifica spiega: "Questa per noi è una dura sconfitta, ma abbiamo ancora la possibilità di recuperare. Quando concedi spazio certi giocatori ti fanno male. Per fortuna ci sono cose positive da salvare, le altre negative avremo modo di analizzarle. Classifica? La scorsa settimana abbiamo recuperato due punti, ora sono loro uno avanti. E' tutto ancora aperto".