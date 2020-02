Barcellona, l'indiscrezione: lo spogliatoio si schiera con Messi e contro Abidal

Lo spogliatoio del Barcellona si schiera dalla parte del proprio capitano Lionel Messi nella querelle a distanza con il direttore sportivo Abidal. L'ex giocatore dei catalani ha dichiarato che molti dei giocatori non hanno lavorato duramente nel corso dell'era Valverde con l'argentino che ha risposto dicendo che senza fare nomi si "sporca" tutta la squadra muovendo accuse non vere. Questa difesa pubblica da parte della Pulce è piaciuta molto ai compagni che si sono schierati compatti al suo fianco, ringraziandolo prima dell'allenamento per aver preso le difese della rosa. A riportarlo è Sport.