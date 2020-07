Barcellona-Napoli diventa una questione di Stato: trasferimento sarebbe colpo di grazia definitivo alla Catalogna

“La città di Barcellona e, più in generale, tutta la Catalogna, hanno bisogno che il prossimo 8 agosto Barcellona-Napoli si disputi al Camp-Nou. La sfida tra blaugrana e i ragazzi di Gattuso è ormai diventato un affare di Stato”. Scrive così delle polemiche in vista della sfida di Champions l'edizione odierna del Corriere dello Sport, evidenziando come ci siano pressioni politiche per far disputare la gara in terra catalana: Le strade si sono svuotate di visitatori stranieri e l’eventuale trasferimento del ritorno degli ottavi di Champions dalla cattedrale blaugrana ad altra sede rappresenterebbe il colpo di grazia definitivo" si legge sul quotidiano.