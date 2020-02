Barcellona, ottime notizie per Setién: Piqué recupera subito e Alba ce la farà per il Napoli

Ottime notizie per il Barcellona in vista del Clasico e, di riflesso, del ritorno in Champions League col Napoli. Per la sfida al Real Madrid recupera Piqué e Jordi Alba ci sarà col Napoli: il difensore ha svolto completo allenamento nonostante una vistosa fasciatura alla cavigilia dopo l'infortunio del San Paolo, mentre il terzino ha svolto solo nella prima della seduta con i compagni, salterà il Real ma, scrive il Corriere dello Sport, recupererà per il Napoli. La sfida di ritorno ci sarà il prossimo 18 marzo al Camp Nou.