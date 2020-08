Barcellona, Rakitic teme le ripartenze del Napoli: "Dobbiamo attaccare con la testa"

"È sempre complicato attaccare una squadra ordinata in difesa, che accumula uomini in attesa del tuo errore". Così Ivan Rakitic, ai microfoni de 'El Pais', esprime la sua preoccupazione in vista della sfida di Champions League contro il Napoli.

"In queste gare devi muovere il pallone ed essere preciso, giocare con calma e pazienza. Certo, non possiamo snaturarci, ci piace attaccare e certamente lasceremo degli spazi. In alcuni casi devi però avere testa, quando attacchiamo possiamo fare danni, ma dobbiamo farlo insieme. Se non possiamo arrivare alla porta avversaria è meglio se non lasciamo passare loro" spiega il croato.