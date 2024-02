Barcellona, rifinitura al Maradona: Joao Felix e Sergi Roberto recuperati

Dopo la conferenza stampa di Xavi e De Jong, il Barcellona è sceso in campo per la seduta di rifinitura all'interno dello stadio Diego Armando Maradona.

Dopo la conferenza stampa di Xavi e De Jong, il Barcellona è sceso in campo per la seduta di rifinitura all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, dove domani alle 21 andrà in scena la sfida contro il Napoli. Le buone notizie per il tecnico dei blaugrana arrivano da Joao Felix e Sergi Roberto che si sono allenati con il resto del gruppo e saranno dunque a completa disposizione per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.