Barcellona, scelto il sostituto di Dembélé: chiusura a breve

Il Barcellona ha avuto il via libera dalla Federcalcio spagnola per acquistare un attaccante in sostituzione dell'infortunato Ousmane Dembélé. Il club blaugrana, a sorpresa, ha deciso di andare su Martin Braithwaite, attaccante danese di proprietà del Leganes. L'agente del giocatore, Ali Dursun, sarebbe in città per discutere del trasferimento del giocatore. Lo riporta RAC 1.