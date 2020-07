Barcellona, scoppia il caso Vidal: il cileno appare ubriaco in una diretta Instagram

Nuove polemiche in casa Barcellona. Come riporta il portale spagnolo Marca.com, il calciatore dei blaugrana Arturo Vidal, nell'ultima notte libera, prima di tornare ad allenarsi in vista degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Napoli, ha fatto una diretta su Instagram, fino a tarda notte, in cui appare ubriaco