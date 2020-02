Barcellona, Setien può sorridere: Jordi Alba e Piquè tornano in gruppo

Buone notizie per il Barcellona. Il tecnico Setien ritrova infatti Jordi Alba, che dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare la sfida di Napoli ritorna a lavorare con il gruppo. Infortunio dunque alle spalle per il laterale blaugrana.

L'altra buona notizia riguarda Gerard Piquè, uscito per un problema fisico nella sfida del San Paolo. Come riporta 'El Chiringuito', il difensore si allenato in gruppo e potrebbe già essere disponibile per la sfida di domenica nel clasico sul campo del Real Madrid.