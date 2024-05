Bayern furioso! Fuorigioco dubbio al 110’, ma Marciniak fischia prima ed il VAR non può intervenire

Clamoroso finale al Bernabeu nella seconda semifinale di Champions League.

Clamoroso finale al Bernabeu nella seconda semifinale di Champions League. Dopo aver subito la rimonta del Real Madrid dall'88' al 90' con la doppietta di Joselu, il Bayern Monaco trova il pareggio al 110' con De Ligt ma dopo qualche istante dal fischio dell'arbitro che stoppa l'azione.

L'assistente sul lancio in avanti dei bavaresi alza la bandierina segnalando un fuorigioco millimetrico andando contro le indicazioni del protocollo che dicono di lasciar correre per poi consentire di far intervenire il Var. Marciniak (lo stesso fischietto delle polemiche di Napoli-Milan) che avrebbe anche potuto lasciar continuare l'azione per poi andare al check del Var, fischia inspiegabilmente immediatamente impendendo l'intervento del mezzo tecnologico. Vbranti le proteste del Bayern, dai replay si nota che in realtà il fuorigioco sembra non esserci, ma il Var non può analizzare le immagini tirando la linea. Di seguito il fermo immagine.