Beffa Bologna, terza sconfitta consecutiva: il Monaco passa con un gol nel finale

Che beffa per il Bologna! Terza sconfitta consecutiva in Champions League per la squadra di Vincenzo Italiano, che non riesce ancora a sbloccarsi dal punto di vista dei gol segnati. 0-1 il finale al Dall'Ara per il Monaco, con il gol di Kehrer all'87' che è stato decisivo.