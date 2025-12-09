Live Benfica, Barreiro in conferenza: "Col Napoli sarà una finale, vogliamo lo stadio con noi"

vedi letture

Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata della fase a girone unico di Champions League, il centrocampista dei portoghesi, Leandro Barreiro, parlerà ai cronisti presenti al 'Benfica Campus' in conferenza stampa alle ore 15. Su TuttoNapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

15.00 - Inizia la conferenza stampa

"Dobbiamo sentire che lo stadio è con noi. Faremo del nostro meglio per ottenere questa vittoria. Domani sarà un'altra finale. Sappiamo come affrontare la partita, noi siamo uniti e scenderemo in campo per vincere un'altra finale".

La squadra sta migliorando, riconosce che c'è del merito suo in questi miglioramenti?

"Penso che giocando di più ci conosciamo meglio, gli uni con gli altri. E questo aiuta la squadra. Quando sono in campo faccio il mio meglio per aiutare la squadra. Parliamo tra noi, in allenamento, durante la gara. Questo ci aiuta".

Barreiro è un vero giocatore da Benfica?

"Mi fa piacere sentir dire queste cose. Io devo continuare a lavorare. Non è che le prestazioni migliorano e posso sedermi sul divano, devo dare il massimo".

15.30 - Termina la conferenza stampa.