Cade il Real! Ora solo Napoli e PSG sono imbattute in stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la sconfitta del Real Madrid in Champions League contro il Lipsia, restano solo due squadre imbattute nei primi 5 campionati europei per ranking. Napoli e PSG continuano la propria striscia di imbattibilità: 11 partite senza sconfitte da inizio stagione tra Champions e campionato per gli azzurri e 12 per i parigini.