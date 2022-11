'Cca nisciuno è fesso: Spalletti non ci casca e risponde a Klopp

Perché il Liverpool, a detta proprio del tecnico dei Reds, giocherà proprio contro "la squadra più in forma d'Europa"

'Cca nisciuno è fesso. Il titolo, alla vigilia della sfida di Anfield, lo dà direttamente Luciano Spalletti, che da vecchio uomo di calcio risponde col sorriso ai complimenti di Jurgen Klopp. Perché il Liverpool, a detta proprio del tecnico dei Reds, giocherà proprio contro "la squadra più in forma d'Europa". Insomma, Spalletti è consapevole del momento del Napoli, per molti ingiocabile in questo momento, ma allo stesso tempo riconosce - e non potrebbe essere altrimenti - la forza di un Liverpool voglioso di chiudere al meglio il girone.

Del resto, la sfida è decisiva non per la qualificazione (già raggiunta da entrambe), bensì per decidere chi delle due arriverà prima. "I complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poter ascoltare il tuo tonfo. Lui ha fatto tante finali di Champions, è il più bravo di tutti. Quando ci troveremo davanti capirà che, come dicono a Napoli, 'Cca nisciuno è fesso" (qui la conferenza stampa integrale di Spalletti).

La sfida, come detto, è di quelle di alto livello. Basti pensare ai protagonisti attesi, come ad esempio Salah e Kvaratskhelia. Due calciatori che "in modi diversi riescono a fare giocate geniali", ha sottolineato il tecnico partenopeo. Ma guai a parlare solo di singoli, perché se da una parte c'è l'Osimhen di turno, dall'altra c'è una squadra che - ribadisce Mario Rui - è il vero segreto del gruppo. E allora, che parli il campo. Ancora una volta.