Ceferin sulle coppe europee: "Porte chiuse fino a nuovo avviso, non vogliamo correre rischi"

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha parlato al canale ufficiale del massimo organo calcistico europeo. Facendo il punto della situazione: "Ci ho creduto fin dal primo momento (alla conclusione delle coppe europee). Bisogna essere sempre ottimisti. Bisogna avere un piano pronto in caso di eventi straordinari come questa crisi. Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio".

Cosa proverà da tifoso la prossima volta che guarderà una partita UEFA in uno stadio? "Sono sicuro che sarà una bella sensazione. Penso come tutti che sarebbe ancora più bello assistere a una partita con i tifosi sugli spalti. Ma sono una persona ottimista, e la mia grande speranza mi dice che gli spettatori potranno tornare a riempire gli stadi il prima possibile".