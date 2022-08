Champions, Bodo e Stella Rossa accedono ai playoff. Sheriff in Europa League

Bodo/Glimt ai playoff di Champions League.

© foto di Federico Titone

Bodo/Glimt ai playoff di Champions League. Dopo il successo per 5-0 in casa nella partita d'andata, i norvegesi pareggiano in Lituania contro lo Zalgiris per 1-1. Ora tra la fase a gironi e la squadra di Kjetil Knutsen rimane solo la vincente di Dinamo Zagabria-Ludogorets. Dopo il Bodo/Glimt, anche Maccabi Haifa, Viktoria Plzen e Stella Rossa accedono ai playoff di Champions League. Di seguito i risultati:

Zalgiris - Bodo/Glimt 1-1 (andata 0-5)

Apollon - Maccabi Haifa 2-0 (0-4)

Viktoria Plzen - Sheriff 2-1 (2-1)

Pyunik - Stella Rossa 0-2 (0-5)