Champions, Chelsea con un piede in semifinale: battuto 2-0 il Porto a Siviglia

Sul campo neutro di Siviglia il Porto domina per lunghi tratti del primo tempo, ma il Chelsea vince 2-0 il quarto di finale d'andata di Champions League. Sblocca la sfida la rete di Mount al 33': Jorginho verticalizza al limite per l'ex Derby County che aggira con estrema facilità Zaidu e con il destro in diagonale batte Marchesin. All'85' arriva il raddoppio del Chelsea, nasce tutto da un errore di Jesus Corona che sbaglia lo stop e regala la sfera a Ben Chilwell che supera anche Marchesin e deposita il pallone in fondo al sacco.