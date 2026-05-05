Ufficiale Champions, l’Arsenal è la prima finalista! Atletico Madrid a casa: decisivo Saka

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L’Arsenal torna a disputare una finale di Champions League dopo vent’anni, al termine di una semifinale intensa e molto combattuta

L’Arsenal torna a disputare una finale di Champions League dopo vent’anni, al termine di una semifinale intensa e molto combattuta contro l’Atletico Madrid. Una sfida decisa dagli episodi e dalla capacità dei Gunners di gestire con maturità il vantaggio arrivato sul finire del primo tempo, firmato da Bukayo Saka. La squadra di Arteta stacca così il pass per Budapest, coronando un percorso che ha il sapore della consacrazione.

Saka segna, poi la gestione: l’Arsenal resiste e vola a Budapest

La gara si era aperta con un Atletico subito pericoloso: Le Normand impegna Raya, poi Simeone spreca clamorosamente a porta quasi vuota. Dopo quella grande occasione, però, cresce l’Arsenal, che alza il baricentro e prende progressivamente il controllo del gioco con un Gyökeres ispirato. Il vantaggio arriva al 45’: Trossard costringe Oblak alla respinta e Saka è il più rapido a ribadire in rete per l’1-0. Nella ripresa la tensione sale subito, con Simeone fermato in extremis da Gabriel e Griezmann vicino al pareggio, ma ancora Raya decisivo. L’Atletico prova a reagire con i cambi, ma perde incisività offensiva, mentre Arteta risponde con inserimenti mirati che rendono l’Arsenal più lucido e verticale. Al 66’ Gyökeres ha l’occasione per chiuderla ma calcia alto davanti a Oblak. Nel finale i colchoneros si spengono, con l’ultima chance fallita da Sørloth e un finale nervoso anche in panchina. L’Arsenal, però, regge fino all’ultimo e conquista una storica finale.