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Bayern-Psg, le formazioni ufficiali: Kvara titolare, ancora panchina per l'altro ex Napoli

Bayern-Psg, le formazioni ufficiali: Kvara titolare, ancora panchina per l'altro ex NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Champions League
di Antonio Noto
Novità per Kompany con lancia Laimer dal 1', mentre resta in panchina l'altro ex Napoli Kim Min-jae.

Tutto pronto all'Allianz Arena per la sfida fra Bayern Monaco e PSG, ritorno della semifinale di Champions League dopo il 5-4 in favore dei parigini all'andata. L'ex azzurro Kvaratskhelia confermato titolare da Luis Enrique. Novità per Kompany con lancia Laimer dal 1', mentre resta in panchina l'altro ex Napoli Kim Min-jae.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Kompany.