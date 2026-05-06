Bayern-Psg, un altro assist per Kvara: è da record in Champions!

Bayern-Psg, un altro assist per Kvara: è da record in Champions! TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:40Champions League
di Antonio Noto
Un avvio fulminante che conferma il grande momento offensivo della squadra parigina.

Il Paris Saint-Germain parte forte nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, trovando subito il vantaggio grazie al gol di Ousmane Dembélé su assist di Khvicha Kvaratskhelia. Un avvio fulminante che conferma il grande momento offensivo della squadra parigina.

Record storico per Kvaratskhelia
Con questo assist, Kvaratskhelia entra nella storia della UEFA Champions League: è infatti l’unico giocatore ad aver registrato almeno un gol o un assist per sette partite consecutive nella fase a eliminazione diretta. Un dato che certifica il suo impatto straordinario nelle gare decisive e lo consacra tra i protagonisti assoluti della competizione.