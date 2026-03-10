Disastro Tottenham: Tudor fa fuori Vicario, il sostituto fa due papere ed al 16’ esce

Una situazione surreale, che evidenzia come errori difensivi e scelte tecniche sbagliate possano trasformare pochi minuti in una débacle storica.

Incredibile quanto accaduto al Metropolitano di Madrid, dove il Tottenham è crollato 3-0 contro l’Atletico già nei primi 15 minuti di gioco. Una partenza shock per gli Spurs, resa ancora più clamorosa dal fatto che tutti e tre i gol dei colchoneros siano nati da errori difensivi incredibili. A pagare il prezzo più alto è stato il portiere scelto a sorpresa da Tudor, il ceco Antonín Kinský, preferito inizialmente a Vicario, ma solo fino al 16’ minuto.

Il cambio di portiere e la notte da dimenticare

Dopo i primi disastri, Tudor ha preso la decisione di sostituire Kinský con l’italiano Vicario. Il ceco è stato accompagnato direttamente negli spogliatoi, iniziando quella che, professionalmente parlando, sarà ricordata come la peggior serata della sua carriera. Una situazione surreale, che evidenzia come errori difensivi e scelte tecniche sbagliate possano trasformare pochi minuti in una débacle storica. E pensare che Igor Tudor aveva parlato così della scelta di schierare Antonin Kinsky dall'inizio al posto di Guglielmo Vicario nel pre-partita: "Oggi scelgo quello che ritengo sia meglio per la squadra in questo momento. Per oggi, questo è l'undici titolare. Ci sarà anche la gara di ritorno, c'è spazio per tutti".