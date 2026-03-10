Atalanta umiliata! Il Bayern Monaco gli rifila un set: 6-1 mortificante a Bergamo

Una lezione durissima per la Dea, che dovrà affrontare il ritorno con una montagna praticamente impossibile da scalare.

Sconfitta pesantissima per l'Atalanta, travolta 6-1 in casa dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il discorso qualificazione appare già chiuso. La partita, inizialmente equilibrata, dura solo una decina di minuti: poi il Bayern prende il comando e trasforma il match in un vero e proprio monologo, approfittando della superiorità tecnica e della confusione della Dea. Il primo gol arriva al 12’ con Stanisic. Al 22’ Olise semina Bernasconi e firma lo 0-2, prima poi di orchestrare l’azione che porta Gnabry al tris.

La Dea crolla anche nella ripresa

Al rientro dall’intervallo, Palladino prova a cambiare modulo togliendo Scamacca per inserire Djimsiti, ma la sostanza non cambia: al 52’ Jackson sfrutta una sponda di Diaz e firma lo 0-4. Olise realizza la doppietta personale per il quinto gol del Bayern, mentre Musiala, subentrato, sigla lo 0-6 al 67’. Nonostante un palo di Upamecano, la serata bavarese sembra infinita, con il 6-1 finale firmato da Pasalic a tempo quasi scaduto. Una lezione durissima per la Dea, che dovrà affrontare il ritorno con una montagna praticamente impossibile da scalare.