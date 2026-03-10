Ottavi Champions, i risultati delle gare d’andata: l’Atletico ipoteca i quarti, pari Barça al 96’

Si sono concluse le tre gare in programma alle 21 valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: l’Atletico Madrid rifila una manita al Tottenham e ipoteca i quarti, il Barcellona si salva al 96’ pareggiando 1-1 in casa del Newcastle e l’Atalanta soccombe a Bergamo sotto i colpi del Bayern Monaco.

Atletico Madrid-Tottenham 5-2: i Colchoneros ipotecano i quarti

Un primo tempo disastroso del Tottenham ha praticamente consegnato all’Atletico Madrid la qualificazione ai quarti di Champions, a meno di miracoli a Londra la prossima settimana. Dopo un inizio shock, i Colchoneros erano già avanti 3-0 grazie a clamorosi errori difensivi degli Spurs, due dei quali firmati dal portiere scelto a sorpresa da Tudor, il ceco Antonín Kinský, preferito inizialmente a Vicario. Il tecnico ha poi corretto la scelta sostituendolo con l’italiano, ma la serata del portiere ceco era ormai segnata. La terza papera difensiva porta la firma di Micky van de Ven, scivolato su un retropassaggio di Sarr, permettendo a Griezmann di segnare. Nonostante le parate di Vicario, Le Normand ha insaccato il poker, prima che Pedro Porro accorciasse le distanze con il gol del 4-1. Nel secondo tempo, l’Atletico chiude ogni discorso con un contropiede spettacolare: Griezmann serve Julian Alvarez, che davanti a Vicario non sbaglia, fissando il 5-1. Tudor prova un altro cambio, ma anche qui gli Spurs pagano gli errori: Oblak perde un pallone nell’area di rigore e Porro serve Solanke per il 5-2, ultima emozione di una ripresa equilibrata. Una serata da dimenticare per il Tottenham, travolto in pochi minuti e messo di fronte a un compito quasi impossibile per il ritorno.

Newcastle-Barcellona 1-1: i blaugrana si salvano al 96' su rigore

Il Barcellona ha vissuto una serata difficile al St James' Park, giocando un primo tempo molle e in balia delle fiammate di un Newcastle aggressivo. I Magpies hanno creato diverse occasioni, ma la difesa blaugrana, con una prova monumentale di Araujo, Cubarsi ed Eric Garcia, è riuscita a contenere l’intensità inglese, impedendo al Newcastle di trovare il vantaggio prima. La rete della svolta è arrivata al minuto 86: Jacob Murphy ha pennellato un cross perfetto in area e Harvey Barnes ha colpito al volo, battendo Joan García per l’1-0. Sembrava tutto fatto per i Magpies, ma un fallo di Thiaw su Dani Olmo in piena area ha regalato al Barcellona il rigore dell’1-1, trasformato con freddezza da Lamine Yamal. Un gol pesantissimo che mantiene vivo il ritorno al Camp Nou e lascia aperta la corsa verso i quarti di Champions League per i ragazzi di Flick.

Atalanta-Bayern Monaco 1-6: che umiliazione per la squadra di Palladino

Sconfitta pesantissima per l'Atalanta, travolta 6-1 in casa dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il discorso qualificazione appare già chiuso. La partita, inizialmente equilibrata, dura solo una decina di minuti: poi il Bayern prende il comando e trasforma il match in un vero e proprio monologo, approfittando della superiorità tecnica e della confusione della Dea. Il primo gol arriva al 12’ con Stanisic. Al 22’ Olise semina Bernasconi e firma lo 0-2, prima poi di orchestrare l’azione che porta Gnabry al tris. Al rientro dall’intervallo, Palladino prova a cambiare modulo togliendo Scamacca per inserire Djimsiti, ma la sostanza non cambia: al 52’ Jackson sfrutta una sponda di Diaz e firma lo 0-4. Olise realizza la doppietta personale per il quinto gol del Bayern, mentre Musiala, subentrato, sigla lo 0-6 al 67’. Nonostante un palo di Upamecano, la serata bavarese sembra infinita, con il 6-1 finale firmato da Pasalic a tempo quasi scaduto. Una lezione durissima per la Dea, che dovrà affrontare il ritorno con una montagna praticamente impossibile da scalare.