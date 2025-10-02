Ufficiale Champions League, ecco la squadra della settimana Uefa: c'è un azzurro

Quali sono stati i calciatori migliori di questa due giorni di Champions League? Tra i nominati al premio di giocatore della settimana c'era anche Rasmus Hojlund. Insieme a lui Erling Haaland del Manchester City, Kylian Mbappé del Real Madrid e Jens-Peter Hauge del Bodo/Glimt. A spuntarla è stato Mbappé, che ha così battuto gli altri tre.

Poco male per Hojlund, che comunque è stato inserito nella squadra della settimana scelta dalla UEFA. L'ex Manchester United viene schierato in attacco proprio insieme a Mbappé nel 4-4-2 con cui viene schierato il Team of the Week. Presenti anche Dumfries dell'Inter e Gatti della Juventus. Ecco lo schieramento deciso dalla UEFA.

4-4-2: Cakir; Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes; Pepe, Odegaard, Sabitzer, Hauge; Mbappé, Hojlund