Champions League, ecco la squadra della settimana Uefa: c'è un azzurro
Quali sono stati i calciatori migliori di questa due giorni di Champions League? Tra i nominati al premio di giocatore della settimana c'era anche Rasmus Hojlund. Insieme a lui Erling Haaland del Manchester City, Kylian Mbappé del Real Madrid e Jens-Peter Hauge del Bodo/Glimt. A spuntarla è stato Mbappé, che ha così battuto gli altri tre.
Poco male per Hojlund, che comunque è stato inserito nella squadra della settimana scelta dalla UEFA. L'ex Manchester United viene schierato in attacco proprio insieme a Mbappé nel 4-4-2 con cui viene schierato il Team of the Week. Presenti anche Dumfries dell'Inter e Gatti della Juventus. Ecco lo schieramento deciso dalla UEFA.
4-4-2: Cakir; Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes; Pepe, Odegaard, Sabitzer, Hauge; Mbappé, Hojlund
