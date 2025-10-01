Juventus beffata dall'ex Veiga: finisce 2-2 col Villarreal

Finisce 2-2 la sfida tra Villarreal e Juventus, valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Primo tempo complicato per i bianconeri, messi subito sotto dall’intensità del pubblico e della squadra di Marcelino. Dopo l’infortunio di Cabal, la Juve incassa lo svantaggio al 18’ con Mikautadze, mentre Perin – aiutato dal palo – evita il raddoppio di Pedraza. I bianconeri provano a reagire con McKennie e qualche mischia in area, ma rischiano grosso sul finale, con il portiere che si oppone a Buchanan. Si va così all’intervallo con il Villarreal meritatamente avanti.

La ripresa cambia volto grazie a Tudor e ai suoi cambi. Conceicao, entrato al posto di Koopmeiners, accende la manovra e dopo pochi minuti serve l’assist che David spreca clamorosamente. Poco dopo, però, Gatti firma il pari con una rovesciata spettacolare e lo stesso Conceicao completa la rimonta approfittando di un errore di Parejo per l’1-2. La Juventus sfiora il colpo del ko al 72’ con David, fermato solo dalla traversa, ma in pieno recupero arriva la beffa: su calcio d’angolo Renato Veiga stacca più in alto di tutti e firma il 2-2 finale. Per la Juve è il secondo pareggio consecutivo in Champions e il quarto complessivo, un risultato che lascia l’amaro in bocca.