Champions, risultati e classifica: City beffato al 90'! Barça rimontato dal PSG

Finiscono qui anche le ultime partite previste per il secondo turno di Champions League. L'Arsenal sistema i greci dell'Olympiakos con un gol per tempo, firmati da Martinelli e Saka, mentre il Borussia Dortmund asfalta l'Athletic di Valverde: Svensson apre i giochi nel primo tempo, poi Chukwuemeka-Guirassy e Brandt allo scadere sanciscono il poker d'assi. Bayer Leverkusen e PSV si annullano, all'inseguimento di una con l'altra e chiudendo il match 1-1 in casa delle Aspirine.

Beffa finale del Manchester City, dopo che un super Haaland (doppietta) aveva indirizzato la gara di Monaco verso la vittoria: un calcio di rigore al 90' ha sancito la rimonta finale dei monegaschi con Dier battitore vincente dal dischetto. E per finire in bellezza, iconica remuntada finale del PSG ai danni del Barcellona con il 19enne Mayulu e Goncalo Ramos al 90' (2-1 finale).

Arsenal - Olympiakos 2-0: 12' Martinelli (A), 90'+2 Saka (A)

Barcellona - PSG 1-2: 19' Ferran Torres (B), 38' Mayulu (P), 90' Ramos (P)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4-1: 28' Svensson (B), 50' Chukwuemeka (B); 61' Guruzeta (A); 82' Guirassy (B), 90'+1 Brandt

Bayer Leverkusen - PSV 1-1: 65' Kofane (B); 72' Saibari (P)

Monaco - Manchester City 2-2: 15' Haaland (M), 18' Teze (M), 44' Haaland (M), 90' Dier (M)

Napoli - Sporting Lisbona 2-1: 36' Hojlund (N), 62' Suarez (S, rigore), 79' Hojlund (N)

Villarreal - Juventus 2-2: 18' Mikautadze (V), 49' Gatti (J), 56' Conceicao (J), 90' Veiga (V)

CLASSIFICA

Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal, Qarabag 6,

Borussia Dortmund, Manchester City, Tottenham 4,

Atletico Madrid, Newcastle, Marsiglia, Club Brugge, Sporting, Eintracht Francoforte, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Napoli, Union SG, Galatasaray, Atalanta 3,

Juventus, Bodo Glimt, Bayer Leverkusen 2,

Villarreal, PSV Eindhoven, Copenhagen, Olympiacos, Monaco, Slavia Praga, Pafos 1,

Benfica, Athletic Bilbao, Ajax, Kairat 0.