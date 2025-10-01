Champions, Newcastle a valanga! Sorpresa Qarabag: i risultati delle 18:45

Champions, Newcastle a valanga! Sorpresa Qarabag: i risultati delle 18:45
Champions League
di Antonio Noto

Finiscono qui le partite anticipate delle 18:45 del secondo turno di Champions League. Due risultati netti, uno più dell'altro, ai danni dei rispettivi avversari. Colano a picco e in casa i belgi dell'Union SG (0-4) contro il Newcastle che sfodera la doppietta di Gordon su rigore, Woltemade fortunato per la deviazione sul tiro di Tonali e Barnes.

Seconda vittoria di fila per il Qarabag in Champions League: gli azeri dopo il Benfica abbattono anche il Copenaghen 2-0, rischiando di segnare anche il terzo gol nel finale. Zoubir e Addai segnano un gol per tempo e conquistano vittoria e altri 3 punti d'oro.