Ufficiale Villarreal-Juventus, le formazioni: in porta Perin, davanti David dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Villarreal-Juventus, match delle 21 valido per la 2ª giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/2026. In casa Juve Tudor fa largo al debutto stagionale di Perin, che rileva Di Gregorio in porta. Fuori Bremer, al centro della difesa va Kelly con Gatti e Cabal ai suoi lati. McKennie in mezzo al campo, sulle due fasce agiscono Kalulu e Cambiaso. In attacco tocca a David, alle sue spalle Koopmeiners e Yildiz. Negli undici ufficiali del Villarreal invece si segnala perlopiù la presenza di tre ex Serie A: Marin e Veiga, nello specifico ex Juve, in difesa e Buchanan sulla corsia.

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourinho, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze.

A disposizione: Luiz Junior, Diego Conde, Altimira, Akhomach, Partey, Moleiro, Oluwaseyi, Cardona.

Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Cabal; Kalulu, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, David.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario.

Allenatore: Igor Tudor.