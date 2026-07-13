Champions League, ecco da che fascia partirà il Napoli e a quanto ammonta il montepremi

Champions League, ecco da che fascia partirà il Napoli e a quanto ammonta il montepremiTuttoNapoli.net
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lunedì 13 luglio 2026, 16:30Champions League
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli affronterà la Champions League partendo dalla terza fascia. La partecipazione garantirà al club un ricco incasso già dalla fase campionato.
Il ritorno in Champions League rappresenta una straordinaria opportunità sportiva ed economica per il Napoli, ma il cammino europeo si preannuncia subito in salita. Gli azzurri saranno infatti inseriti in terza fascia nel sorteggio in programma il 27 agosto a Nyon, circostanza che aumenterà le probabilità di affrontare fin dalla fase campionato alcune delle big del calcio continentale. Il nuovo format prevede un girone unico con 36 squadre: ogni club affronterà otto avversarie diverse, due per ciascuna fascia, disputando quattro partite in casa e quattro in trasferta, senza poter incrociare squadre della stessa federazione. Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno i playoff.

Il nuovo format e il ricco montepremi UEFA

Oltre al prestigio sportivo, la partecipazione alla Champions garantirà al Napoli un'importante iniezione di risorse economiche. Ogni società qualificata incasserà 18,62 milioni di euro come quota di partecipazione, ai quali si aggiungeranno i premi per risultati e piazzamento nella classifica finale della fase campionato. Ogni vittoria varrà 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio porterà in dote 700mila euro, oltre ai bonus previsti dalla UEFA in base alla posizione conclusiva.

Oltre 43 milioni garantiti prima ancora di scendere in campo

Secondo le stime riportate, il Napoli partirà da una base economica già molto consistente. Sommando la quota di partecipazione, le risorse legate al ranking e quelle derivanti dai nuovi criteri di distribuzione, il club azzurro potrà contare su oltre 43 milioni di euro garantiti ancora prima dell'inizio della competizione. A questa cifra si aggiungeranno poi gli eventuali premi per i risultati ottenuti sul campo e gli incassi del Maradona, destinati ad aumentare ulteriormente il valore della campagna europea della squadra di Massimiliano Allegri.