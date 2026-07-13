Champions League, ecco da che fascia partirà il Napoli e a quanto ammonta il montepremi

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lunedì 13 luglio 2026, 16:30 Champions League di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Il Napoli affronterà la Champions League partendo dalla terza fascia. La partecipazione garantirà al club un ricco incasso già dalla fase campionato.