Iraola va al Liverpool: è fatta per lo spagnolo al posto di Slot
Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano col classico Here we go, il Liverpool avrebbe raggiunto un accordo di principio per la nomina di Andoni Iraola come nuovo allenatore. Arne Slot avrebbe lasciato la panchina dopo un breve ciclo, aprendo così la strada all’arrivo di Iraola, individuato come profilo ideale per il nuovo progetto tecnico dei Reds.
Accordo in dirittura d’arrivo per la panchina dei Reds
Le trattative tra le parti sarebbero entrate nella fase decisiva nelle ultime 48 ore, con un’accelerazione che avrebbe permesso di definire tutti i dettagli dell’accordo. L’intesa tra Liverpool e il tecnico spagnolo Andoni Iraola sarebbe ormai completa, con le firme attese a breve per formalizzare il nuovo incarico. Il progetto tecnico dei Reds ripartirebbe dunque da un profilo giovane ma già affermato, ritenuto ideale per aprire un nuovo ciclo.
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