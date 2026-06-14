Non solo Arezzo, Rao nel mirino del Benevento: intanto a luglio tornerà in azzurro

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Bari, addio vicino per Dorval. Rao piace a Benevento e Arezzo.

Il Bari si prepara a una profonda rivoluzione dopo una stagione difficile e diversi protagonisti dell’ultima annata potrebbero cambiare maglia. Tra questi c’è Mehdi Dorval, il cui futuro appare sempre più lontano dalla Puglia: il difensore classe 2001, in scadenza di contratto con i biancorossi, è finito nel mirino del Padova, che lo considera un rinforzo importante per le corsie laterali e potrebbe garantirgli la possibilità di restare in Serie B.

Rao nel mirino di più club: il Benevento sfida l’Arezzo

Tra i giocatori più richiesti c’è anche Emanuele Rao, giovane talento classe 2006 di proprietà del Napoli che si è distinto come una delle note più liete della stagione del Bari. Dopo l’interesse emerso nelle scorse settimane da parte dell’Arezzo, anche il Benevento ha mosso passi concreti per l’esterno offensivo, ritenuto il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato. Il futuro del fantasista azzurro resta dunque da definire, con più società pronte a contenderselo nel corso del mercato estivo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.