Calciomercato Napoli, pronto il primo rinforzo. Ma occhio all'Atalanta!

vedi letture

Allegri aspetta il primo rinforzo: Gila favorito su Gatti, attenzione all'Atalanta.

Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli e la dirigenza azzurra è già al lavoro per consegnargli il primo rinforzo di mercato. Dopo la risoluzione del contratto con il Milan, manca soltanto l'annuncio ufficiale dell'approdo del tecnico livornese sulla panchina partenopea. Secondo Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno accelerando per regalare ad Allegri un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione.

Gila resta in pole, ma l'Atalanta prova il sorpasso

Il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Mario Gila, difensore della Lazio, considerato la priorità rispetto a Federico Gatti della Juventus. Sempre secondo Tuttosport, il club azzurro avrebbe già raggiunto un'intesa con il centrale spagnolo sulla base di un contratto fino al 2031 da 3 milioni di euro a stagione. Tuttavia, nelle ultime ore si sarebbe inserita con decisione l'Atalanta, pronta a presentare un'offerta da 25 milioni di euro alla Lazio per cercare di anticipare il Napoli e convincere il club biancoceleste a cedere il classe 2000. Gatti resta l'alternativa principale qualora la trattativa per Gila non dovesse andare a buon fine.