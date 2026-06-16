Champions 2026/27, sorteggio 1º turno preliminare: tutti gli accoppiamenti
La strada verso la Champions League 2026/27 è ufficialmente iniziata con il sorteggio del primo turno preliminare della massima competizione europea per club. Diverse squadre campioni dei rispettivi campionati nazionali si sfideranno in gare di andata e ritorno con l'obiettivo di proseguire il cammino verso la fase a gironi del torneo.
Il programma completo delle sfide del primo turno
Tra gli incontri più interessanti spiccano Sabah-The New Saints, Floriana-Shamrock Rovers e Flora Tallinn-Iberia Tbilisi, mentre il Tre Fiori rappresenterà San Marino nella doppia sfida contro il Larne. Nel tabellone trovano spazio anche altre realtà emergenti del calcio europeo come Kairat Almaty, Klaksvik e Drita. Di seguito il quadro completo degli accoppiamenti.
Sabah-The New Saints
Floriana-Shamrock Rovers
Flora Tallinn-Iberia Tbilisi
Lincoln-Inter Escaldes
Tre Fiori-Larne
Ararat-Riga
Vardar-KuPS
Kauno Zalgiris-Drita
Vitebsk-Universitatea Craiova
Petrocub-Egnatia
Borac-Levski Sofia
Vikingur-Gyori ETO
Kairat Almaty-Sutjeska
Klaksvik-Atert Bissen
Serie A Enilive 2026-2027
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