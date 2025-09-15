Champions League, gli arbitri delle italiane nelle gare di martedì e mercoledì
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali delle gare di Champions League di martedì e mercoledì, tra cui quelle di Juventus-Borussia Dortmund, Ajax-Inter e PSG-Atalanta. Di seguito tutti i dettagli:
JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND
Arbitro: François Letexier (Francia)
Assistenti: Cyril Mugnier (Francia), Mehdi Rahmouni (Francia)
Quarto uomo: Jérémie Pignard (Francia)
Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (Francia)
Assistente Video Assistant Referee: Willy Delajod (Francia)
AJAX-INTER
Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)
Assistenti: Stuart Burt (Inghilterra), James Mainwaring (Inghilterra)
Quarto uomo: Sam Barrott (Inghilterra)
Video Assistant Referee: Jarred Gillett (Australia)
Assistente Video Assistant Referee: Michael Salisbury (Inghilterra)
PSG-ATALANTA
Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera)
Assistenti: Stéphane De Almeida (Svizzera), Jonas Erni (Svizzera)
Quarto uomo: Lionel Tschudi (Svizzera)
Video Assistant Referee: Bastian Dankert (Germania)
Assistente Video Assistant Referee: Fedayi San (Svizzera)
