Champions League, la classifica dopo la 1ª giornata: Napoli al 30° posto
Non inizia al meglio il cammino del Napoli in Champions League, con la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City condizionata dall'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo minuto. Gli azzurri sono comunque riusciti ad evitare di subire tanti gol, aspetto fondamentale in ottica differenza reti: al momento, la squadra di Conte è al 30esimo posto in classifica.
Di seguito la classifica completa:
1. Francoforte 3 punti (+4 differenza reti)
2. PSG 3 (+4)
3. Club Brugge 3 (+3)
4. Sporting 3 (+3)
5. Royale Union SG 3 (+2)
6. Bayern 3 (+2)
7. Arsenal 3 (+2)
8. Inter 3 (+2)
9. Manchester City 3 (+2)
10. Qarabag 3 (+1)
11. Liverpool 3 (+1)
12. Barcellona 3 (+1)
13. Real Madrid 3 (+1)
14. Tottenham 3 (+1)
15. Dortmund 1 (0)
16. Juventus 1 (0)
17. Leverkusen 1 (0)
18. Bodo/Glimt 1 (0)
19. Slavia Praga 1 (0)
20. FC Copenhagen 1 (0)
21. Pafos 1 (0)
22. Olympiakos 1 (0)
23. Atl. Madrid 0 (-1)
24. Benfica 0 (-1)
25. Marsiglia 0 (-1)
26. Newcastle 0 (-1)
27. Villarreal 0 (-1)
28. Chelsea 0 (-2)
29. PSV 0 (-2)
30. Napoli 0 (-2)
31. Ajax 0 (-2)
32. Ath. Bilbao 0 (-2)
33. Monaco 0 (-3)
34. Kairat Almaty 0 (-3)
35. Galatasaray 0 (-4)
36. Atalanta 0 (-4)
