Sorteggio Champions, Gazzetta: "Napoli, girone equilibrato ma occhio alle insidie"

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Un sorteggio che permette alle quattro italiane di credere nella qualificazione, pur con difficoltà differenti: è questa la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla nuova Champions League. Per il Napoli di Massimiliano Allegri il percorso viene giudicato equilibrato, ma tutt’altro che privo di insidie. Spiccano l’Arsenal al Maradona e il Manchester City in trasferta, dove Kevin De Bruyne ritroverà il suo passato: due avversarie di altissimo livello, ma la rosea invita a non sottovalutare neppure Porto e Villarreal. Attenzione anche al Bodo/Glimt, con il vantaggio di affrontarlo tra le mura amiche. Completano il quadro l’altra norvegese Viking, il Club Brugge e gli azeri del Sabah: un cammino nel quale gli azzurri possono giocarsi le proprie possibilità, senza considerare scontati gli incontri meno prestigiosi.

Sorteggio Champions: le avversarie di Inter, Roma e Como

Tra le italiane, secondo la rosea, è l’Inter ad aver ricevuto il sorteggio migliore: Real Madrid e Liverpool sono gli ostacoli principali, ma il resto degli abbinamenti alimenta le ambizioni di accesso diretto agli ottavi. Più impegnativa la strada della Roma, attesa da Real e PSG, oltre che da avversarie come Manchester United e Sporting. Il percorso più difficile sembra invece quello del Como: l’esordio di Fabregas propone subito PSG e Barcellona, con sei rivali su otto provenienti dai grandi campionati. I lariani potranno però affrontare questa prima esperienza senza pressioni, mentre il messaggio generale della Gazzetta resta fiducioso: tutte e quattro hanno le possibilità per andare avanti.