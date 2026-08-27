Ufficiale Sorteggio Champions, la Roma ritrova Mourinho: ecco tutti gli accoppiamenti

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Sarà un percorso europeo subito impegnativo per la Roma di Gian Piero Gasperini nella Fase Campionato della Champions League 2026/27. Dall’urna sono infatti arrivate tre avversarie di assoluto livello: il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e il Manchester United. I giallorossi si preparano dunque ad affrontare alcune delle squadre più prestigiose del calcio europeo.

Queste le 8 avversarie della Roma

PRIMA FASCIA: Roma - Real Madrid

PRIMA FASCIA: Paris Saint-Germain - Roma

SECONDA FASCIA: Roma - Sporting CP

SECONDA FASCIA: Manchester United - Roma

TERZA FASCIA: Roma - Lille

TERZA FASCIA: Fenerbahçe - Roma

QUARTA FASCIA: Roma - Slovan Bratislava

QUARTA FASCIA: AEK Atene - Roma