Rivali Champions, show del City di Maresca che prende forma: poker al Crystal Palace
Il Manchester City conquista la seconda vittoria consecutiva in Premier League battendo 4-1 il Crystal Palace a Selhurst Park. Haaland sblocca il punteggio al 17', ben servito da Semenyo, prima che sia Rayan Cherki a prendersi la scena con una doppietta personale. Nel mezzo, il Palace prova a riaprire i giochi grazie a un episodio fortunoso: la punizione di Yérémy Pino si trasforma in gol complice una deviazione sfortunata di Donnarumma nella propria porta. Il tentativo di rimonta dei padroni di casa, però, si esaurisce lì.
Haaland raggiunge quota 164 gol, esordio per Bouaddi
Nel finale, all'84', arriva anche il poker: Haaland, imbeccato da Phil Foden, firma la doppietta personale e fissa il punteggio sul definitivo 4-1, toccando così quota 164 reti in 201 presenze complessive con la maglia dei Citizens. Non solo Haaland protagonista: la serata ha un sapore speciale anche per Ayyoub Bouaddi, al debutto assoluto in Premier League. Una prestazione di forza per la squadra di Enzo Maresca, autrice di ben 18 conclusioni verso la porta avversaria, che sale così in vetta alla classifica. Sprofonda invece all'ultimo posto il Crystal Palace.
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