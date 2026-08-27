Arsenal, Keown sul sorteggio: “Sarà dura anche la trasferta a Napoli, ma nulla da temere”

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Martin Keown, ambasciatore dell’Arsenal, ha commentato il sorteggio della Champions League 2026/27, soffermandosi anche sulla sfida contro il Napoli.

Il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà due big inglesi nella Fase Campionato della Champions League 2026/27: Manchester City e Arsenal. Dalla seconda fascia è arrivato invece il Porto, mentre dalla terza il Bodø/Glimt, formazione norvegese già capace in passato di mettere in difficoltà diverse squadre italiane. Il sorteggio, andato in scena al Grimaldi Forum di Montecarlo, ha così definito il percorso europeo degli azzurri. In casa Arsenal, dopo l’esito dell’urna, ha parlato Martin Keown, oggi ambasciatore ufficiale del club, commentando le sfide che attendono la squadra.

Keown: "La trasferta contro il Napoli sarà dura"

"Per me contro il Real Madrid è sempre una partita che fa venire l'acquolina in bocca. Mi riporta alla mente la serata di Declan Rice, quei due calci di punizione. Festeggiare con i miei due figli sugli spalti, ecco, questa è la gioia più grande che ho provato in una partita, anche senza giocare io stesso Vincere la Premier League ti dà quella spinta in più di fiducia, vedi quello splendore negli occhi dei giocatori. Certo, la trasferta contro il Bayern sarà dura, così come quella contro il Napoli, ma sono tutte partite davvero importanti e l'Arsenal ha iniziato la stagione benissimo, quindi non c'è nulla da temere. Questa deve essere la visione del club, l'ambizione, e bisogna abbracciarla. Credo che siano più che capaci di farlo, vediamo come andrà a finire".