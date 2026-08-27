Villarreal, Perez sul sorteggio: “Non vedo l’ora! Torneo che guardi fin da bambino…”

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Il Villarreal sarà una delle rivali del Napoli in Champions League. Il tecnico Iñigo Pérez ha parlato dell’attesa per l’avventura europea.

La Champions League è già nei pensieri del Villarreal, inserito nel percorso europeo del Napoli dopo il sorteggio della Fase Campionato 2026/27. Gli spagnoli affronteranno gli azzurri al Maradona. Il tecnico Iñigo Pérez, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Deportivo Alavés, ha parlato anche delle sensazioni in vista dell’avventura europea.

Iñigo Pérez: "Essere qui in questo nuovo progetto è molto motivante"

L’allenatore del Villarreal ha innanzitutto commentato l’arrivo del centrocampista canadese Nathan Saliba: "Sono felice dell’arrivo di Nathan. È un giocatore che ci porta caratteristiche che ci mancavano o che comunque non avevamo in abbondanza. Il suo ruolo richiede di fare tante cose: costruire il gioco, essere il motore della squadra e dettarne l’altezza. Eravamo già ben coperti, ma con gli impegni tra Liga e Champions League avremo bisogno di grande intensità e, se volevamo mantenere un livello di eccellenza, era importante aggiungere un giocatore".

Sulla sfida contro l’Alavés ha poi aggiunto: "C’è sempre voglia di vincere. Voglio conquistare la prima vittoria con questo gruppo e con questa maglia, e voglio che arrivi già domani".

Pérez ha quindi analizzato l’atmosfera che attende il Villarreal a Mendizorroza: "Parlo sempre di frequenza emotiva e ambientale, e quella di Mendizorroza è simile a quella di Santander, con un pubblico molto coinvolto. L’Alavés ha un modo di giocare specifico, più diretto e verticale. Se non riesci a eguagliarne l’intensità, rischi di sentirti sotto pressione e andare in difficoltà. Dobbiamo essere allo stesso livello dal punto di vista emotivo e poi imporre il nostro gioco".

Infine, sul sorteggio della Champions League: "Non vedo l’ora di partecipare alla Champions League. È un torneo che guardi fin da quando sei bambino. Essere qui, all’interno di questo nuovo progetto, è molto motivante per me. Non ho una trasferta particolare in mente, ma se saremo fortunati con i viaggi sarà sicuramente positivo. Essere parte del Villarreal in questo progetto mi rende felice".