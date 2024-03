Champions, passano ai quarti City e Real: tris Guardiola, pari per Ancelotti

Sono terminate le gare valevoli per il ritorno degli ottavi di Champions League di stasera.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sono terminate le gare valevoli per il ritorno degli ottavi di Champions League di stasera. Passano il turno il Manchester City, che batte 3-1 il Copenaghen, e il Real Madrid che pareggia 1-1 con il Lipsia.

MANCHESTER CITY-COPENAGHEN - Manchester City batte Copenhagen 3-1. Citizens subito avanti 2-0, con gol di Akanji e Alvarez. Elyounoussi riaccende i danesi, ma già prima dell'intervallo Haaland firma la terza rete.

REAL MADRID-LIPSIA - Passaggio del turno non senza sofferenza per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha staccato il pass per i quarti di finale eliminando un Lipsia che ha venduto cara la pelle anche al Bernabeu. 1-1 il risultato finale, dopo lo 0-1 di tre settimane fa firmato da Brahim Diaz, e obiettivo centrato per i Blancos, passati in vantaggio con Vinicius al 65' ma con il pareggio immediato di Orban che ha rimesso in bilico la qualificazione. Partita molto fisica quella tra spagnoli e tedeschi, con sei ammoniti, tre per parte, e ritmi molto alti, visto che la squadra di Rose non ha mai smesso di crederci.