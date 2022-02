Champions, pirotecnico 2-2 a Lisbona. A Madrid lo United riacciuffa l'Atletico

Sono terminati gli ultimi due ottavi di finale d'andata di Champions League.

ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED - Il Manchester United, anche in una partita complicata, strappa il pareggio al Wanda Metropolitano. Un gol per tempo, all'80' Elanga, su assist di Bruno Fernandes, risponde a Joao Felix, che con un tuffo di testa aveva sbloccato il match dopo appena 7'. Si deciderà tutto al ritorno a Old Trafford.

BENFICA-AJAX - Benfica-Ajax termina 2-2. Meglio gli olandesi nel primo tempo, avanti 2-1 grazie ai gol di Tadic al 18' e Haller al 29', su autorete dello stesso Haller il momentaneo pareggio dei portoghesi al 26'. Grande reazione del Benfica nella ripresa, che riesce a trovare la rete del pari al 72' con Yaremchuk, lesto a metterla nel sacco dopo la respinta di Pasveer su un missile di Ramos.