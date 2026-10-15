Champions, le previsioni del Supercomputer Opta: il Napoli chiuderà (di nuovo) al 30º posto

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Le sconfitte contro Arsenal e Villarreal complicano il cammino europeo del Napoli. Secondo il Supercomputer Opta, gli azzurri chiuderanno al 30º posto.

La Champions League del Napoli è già in salita e le previsioni del Supercomputer Opta restituiscono uno scenario preoccupante. Dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal nelle prime due giornate, gli azzurri sono ancora fermi a zero punti e, secondo il modello matematico di Opta, chiuderebbero la League Phase al 30º posto, con una media prevista di 7,90 punti. La qualificazione diretta agli ottavi viene stimata allo 0%, mentre le possibilità di raggiungere la fase successiva passando dai playoff si fermano al 37,52%. Le chance complessive di arrivare agli ottavi sono appena dello 0,99%. L’Opta Predictor elabora queste proiezioni prendendo in considerazione diversi fattori, tra cui il rendimento delle squadre, i risultati precedenti e la forza degli avversari ancora da affrontare. Si tratta di stime, non di verdetti definitivi, ma i numeri fotografano le difficoltà di un Napoli chiamato a reagire per non compromettere il proprio percorso europeo.

Napoli, qualificazione agli ottavi in salita: le proiezioni di Opta

La proiezione al 30º posto colloca il Napoli tra le squadre chiamate a una rimonta per restare in corsa in Champions League. Uno scenario che accomuna, seppur con prospettive diverse, anche le altre italiane: l’Inter ha appena lo 0,01% di possibilità di chiudere tra le prime otto, mentre Roma e Como sono previste rispettivamente al 21º e al 20º posto. Le stime del Supercomputer Opta non sono verdetti definitivi, ma indicano la necessità di cambiare marcia nelle prossime partite: soltanto risultati positivi potranno smentire le previsioni e riaprire concretamente la corsa europea.