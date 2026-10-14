Champions, Napoli 32° e ancora a zero punti: la classifica aggiornata dopo il disastro delle italiane
Il Napoli di Massimiliano Allegri resta fermo a zero punti dopo le prime due giornate della League Phase di Champions League. La sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal, arrivata dopo il ko casalingo per 1-0 contro l'Arsenal all'esordio, complica il cammino europeo degli azzurri, ancora alla ricerca del primo risultato positivo nella competizione. Il Napoli ha segnato appena un gol e ne ha subiti quattro, con una differenza reti di -3 che pesa anche nella graduatoria generale. Non va meglio all'Inter di Cristian Chivu, sconfitta prima dal Real Madrid e poi dal Club Brugge, mentre la seconda giornata ha visto cadere anche Roma e Como. Il bilancio complessivo delle italiane è pesantissimo: quattro sconfitte su quattro partite disputate nel turno, un risultato senza precedenti per la Serie A.
Classifica Champions League aggiornata: Napoli 32°, fuori dalla zona playoff
La seconda giornata si è conclusa con risultati importanti anche nella parte alta della classifica. PSG, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting, Arsenal, Betis e Real Madrid sono tutte a punteggio pieno, mentre il Bayern Monaco insegue con quattro punti. Il Napoli occupa il 32° posto su 36 squadre, con zero punti e una differenza reti di -3, a tre punti dal 24° posto, attualmente occupato dal Bodo/Glimt, prossimo avversario degli azzurri nella competizione. Di seguito la classifica di Champions League aggiornata.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Diff. reti
|1
|PSG
|6
|+7
|2
|Barcellona
|6
|+7
|3
|Aston Villa
|6
|+7
|4
|Stoccarda
|6
|+5
|5
|Liverpool
|6
|+4
|6
|Sporting CP
|6
|+4
|7
|Arsenal
|6
|+4
|8
|Betis
|6
|+2
|9
|Real Madrid
|6
|+2
|10
|Bayern Monaco
|4
|+5
|11
|Shakhtar Donetsk
|4
|+2
|12
|Como
|3
|+2
|13
|Manchester United
|3
|+2
|14
|Villarreal
|3
|+1
|15
|Atletico Madrid
|3
|+1
|16
|Club Brugge
|3
|0
|17
|Manchester City
|3
|0
|18
|Borussia Dortmund
|3
|0
|19
|Lens
|3
|-1
|20
|AEK Atene
|3
|-1
|21
|Lipsia
|3
|-2
|22
|Sabah
|3
|-2
|23
|Feyenoord
|3
|-3
|24
|Bodø/Glimt
|3
|-4
|25
|Roma
|1
|-1
|26
|PSV Eindhoven
|1
|-1
|27
|Viking
|1
|-2
|28
|Fenerbahçe
|1
|-6
|29
|Inter
|0
|-2
|30
|Porto
|0
|-3
|31
|Slavia Praga
|0
|-3
|32
|Napoli
|0
|-3
|33
|LASK
|0
|-4
|34
|Lille
|0
|-4
|35
|Galatasaray
|0
|-5
|36
|Slovan Bratislava
|0
|-8
Le prime 8 squadre accedono direttamente agli ottavi di finale; dalla 9ª alla 24ª posizione si disputano i playoff. Le squadre dal 25° al 36° posto vengono eliminate.
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|VS
|Venezia
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