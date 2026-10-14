Champions, Napoli 32° e ancora a zero punti: la classifica aggiornata dopo il disastro delle italiane

Champions, Napoli 32° e ancora a zero punti: la classifica aggiornata dopo il disastro delle italianeTuttoNapoli.net
Ieri alle 23:20Champions League
di Antonio Noto
Napoli 32° nella classifica Champions League dopo due giornate: zero punti, playoff distanti tre lunghezze. Tutta la graduatoria.

Il Napoli di Massimiliano Allegri resta fermo a zero punti dopo le prime due giornate della League Phase di Champions League. La sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal, arrivata dopo il ko casalingo per 1-0 contro l'Arsenal all'esordio, complica il cammino europeo degli azzurri, ancora alla ricerca del primo risultato positivo nella competizione. Il Napoli ha segnato appena un gol e ne ha subiti quattro, con una differenza reti di -3 che pesa anche nella graduatoria generale. Non va meglio all'Inter di Cristian Chivu, sconfitta prima dal Real Madrid e poi dal Club Brugge, mentre la seconda giornata ha visto cadere anche Roma e Como. Il bilancio complessivo delle italiane è pesantissimo: quattro sconfitte su quattro partite disputate nel turno, un risultato senza precedenti per la Serie A.

Classifica Champions League aggiornata: Napoli 32°, fuori dalla zona playoff

La seconda giornata si è conclusa con risultati importanti anche nella parte alta della classifica. PSG, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting, Arsenal, Betis e Real Madrid sono tutte a punteggio pieno, mentre il Bayern Monaco insegue con quattro punti. Il Napoli occupa il 32° posto su 36 squadre, con zero punti e una differenza reti di -3, a tre punti dal 24° posto, attualmente occupato dal Bodo/Glimt, prossimo avversario degli azzurri nella competizione. Di seguito la classifica di Champions League aggiornata.

Pos. Squadra Punti Diff. reti
1 PSG 6 +7
2 Barcellona 6 +7
3 Aston Villa 6 +7
4 Stoccarda 6 +5
5 Liverpool 6 +4
6 Sporting CP 6 +4
7 Arsenal 6 +4
8 Betis 6 +2
9 Real Madrid 6 +2
10 Bayern Monaco 4 +5
11 Shakhtar Donetsk 4 +2
12 Como 3 +2
13 Manchester United 3 +2
14 Villarreal 3 +1
15 Atletico Madrid 3 +1
16 Club Brugge 3 0
17 Manchester City 3 0
18 Borussia Dortmund 3 0
19 Lens 3 -1
20 AEK Atene 3 -1
21 Lipsia 3 -2
22 Sabah 3 -2
23 Feyenoord 3 -3
24 Bodø/Glimt 3 -4
25 Roma 1 -1
26 PSV Eindhoven 1 -1
27 Viking 1 -2
28 Fenerbahçe 1 -6
29 Inter 0 -2
30 Porto 0 -3
31 Slavia Praga 0 -3
32 Napoli 0 -3
33 LASK 0 -4
34 Lille 0 -4
35 Galatasaray 0 -5
36 Slovan Bratislava 0 -8

Le prime 8 squadre accedono direttamente agli ottavi di finale; dalla 9ª alla 24ª posizione si disputano i playoff. Le squadre dal 25° al 36° posto vengono eliminate.