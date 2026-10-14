Champions, Napoli 32° e ancora a zero punti: la classifica aggiornata dopo il disastro delle italiane

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Napoli 32° nella classifica Champions League dopo due giornate: zero punti, playoff distanti tre lunghezze. Tutta la graduatoria.

Il Napoli di Massimiliano Allegri resta fermo a zero punti dopo le prime due giornate della League Phase di Champions League. La sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal, arrivata dopo il ko casalingo per 1-0 contro l'Arsenal all'esordio, complica il cammino europeo degli azzurri, ancora alla ricerca del primo risultato positivo nella competizione. Il Napoli ha segnato appena un gol e ne ha subiti quattro, con una differenza reti di -3 che pesa anche nella graduatoria generale. Non va meglio all'Inter di Cristian Chivu, sconfitta prima dal Real Madrid e poi dal Club Brugge, mentre la seconda giornata ha visto cadere anche Roma e Como. Il bilancio complessivo delle italiane è pesantissimo: quattro sconfitte su quattro partite disputate nel turno, un risultato senza precedenti per la Serie A.

Classifica Champions League aggiornata: Napoli 32°, fuori dalla zona playoff

La seconda giornata si è conclusa con risultati importanti anche nella parte alta della classifica. PSG, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting, Arsenal, Betis e Real Madrid sono tutte a punteggio pieno, mentre il Bayern Monaco insegue con quattro punti. Il Napoli occupa il 32° posto su 36 squadre, con zero punti e una differenza reti di -3, a tre punti dal 24° posto, attualmente occupato dal Bodo/Glimt, prossimo avversario degli azzurri nella competizione. Di seguito la classifica di Champions League aggiornata.

Pos. Squadra Punti Diff. reti 1 PSG 6 +7 2 Barcellona 6 +7 3 Aston Villa 6 +7 4 Stoccarda 6 +5 5 Liverpool 6 +4 6 Sporting CP 6 +4 7 Arsenal 6 +4 8 Betis 6 +2 9 Real Madrid 6 +2 10 Bayern Monaco 4 +5 11 Shakhtar Donetsk 4 +2 12 Como 3 +2 13 Manchester United 3 +2 14 Villarreal 3 +1 15 Atletico Madrid 3 +1 16 Club Brugge 3 0 17 Manchester City 3 0 18 Borussia Dortmund 3 0 19 Lens 3 -1 20 AEK Atene 3 -1 21 Lipsia 3 -2 22 Sabah 3 -2 23 Feyenoord 3 -3 24 Bodø/Glimt 3 -4 25 Roma 1 -1 26 PSV Eindhoven 1 -1 27 Viking 1 -2 28 Fenerbahçe 1 -6 29 Inter 0 -2 30 Porto 0 -3 31 Slavia Praga 0 -3 32 Napoli 0 -3 33 LASK 0 -4 34 Lille 0 -4 35 Galatasaray 0 -5 36 Slovan Bratislava 0 -8

Le prime 8 squadre accedono direttamente agli ottavi di finale; dalla 9ª alla 24ª posizione si disputano i playoff. Le squadre dal 25° al 36° posto vengono eliminate.