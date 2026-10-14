Roma, doppia tegola per Gasperini: si ferma anche Dybala!

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Roma, doppio infortunio contro il Real Madrid: dopo Koné si ferma anche Dybala. Entrambi in dubbio per il Napoli.

Piove sul bagnato in casa Roma durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Dopo l'infortunio muscolare accusato da Manu Koné nei primi 15 minuti di gioco, Gian Piero Gasperini è stato costretto a rinunciare anche a Paulo Dybala, sostituito nell'intervallo a causa di un risentimento muscolare. Una doppia tegola per il tecnico giallorosso, che perde due elementi fondamentali della propria formazione nel corso della stessa partita. Il centrocampista francese aveva lasciato il terreno di gioco in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante un contropiede del Real Madrid, accusando un problema alla coscia destra. Adesso arriva anche lo stop dell'attaccante argentino, le cui condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore.

Roma-Napoli, Gasperini rischia di perdere Koné e Dybala: attesa per gli esami

I due infortuni rappresentano una preoccupazione importante per Gasperini anche in vista della prossima trasferta contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Sia Koné che Dybala sono infatti in dubbio per la sfida contro gli azzurri, anche se sarà necessario attendere gli accertamenti medici per conoscere l'entità dei rispettivi problemi muscolari e gli eventuali tempi di recupero. La Roma rischia dunque di presentarsi all'appuntamento con due assenze pesanti, una a centrocampo e l'altra nel reparto offensivo.