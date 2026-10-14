Roma, beffa storica! Domina e perde 3-4 subendo 3 gol su angolo in 8 minuti!

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Roma-Real Madrid 3-4, clamorosa rimonta di Mourinho: doppietta di Malen inutile, Rüdiger decide nel recupero. Infortuni per Koné e Dybala.

Serata amarissima per la Roma di Gian Piero Gasperini, sconfitta 4-3 dal Real Madrid di José Mourinho all'Olimpico nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Una partita spettacolare, che ha visto i giallorossi portarsi avanti fino al 3-1 prima di subire una clamorosa rimonta, completata dagli spagnoli nei minuti di recupero. L'atmosfera dell'Olimpico è stata quella delle grandi occasioni, con il pubblico romanista che ha celebrato il ritorno della Champions League in casa dopo quasi otto anni, riservando cori e striscioni anche all'ex allenatore Mourinho. La Roma è partita fortissimo, mettendo in difficoltà il Real Madrid fin dai primi minuti, ma al quarto d'ora ha dovuto rinunciare a Manu Koné, fermatosi per un problema muscolare e sostituito da Pisilli. Poco dopo è arrivato il vantaggio firmato da De Roon, bravo a sorprendere Courtois con un destro dalla distanza. La risposta dei Blancos non si è fatta attendere: Mbappé ha trovato il pareggio cinque minuti più tardi, grazie anche alla deviazione decisiva di Mancini che ha messo fuori causa Gollini. Il primo tempo si è così concluso sull'1-1, con gli spagnoli progressivamente cresciuti e vicini al vantaggio con Cucurella.

Roma-Real Madrid 3-4, doppietta di Malen inutile: Espi, Endrick e Rüdiger firmano la rimonta

La ripresa si è aperta con un'altra brutta notizia per Gasperini, costretto a sostituire anche Paulo Dybala per un risentimento muscolare. Nonostante il secondo infortunio della serata, la Roma ha trovato la forza di reagire e portarsi addirittura sul 3-1 grazie a una doppietta di Donyell Malen nel giro di meno di dieci minuti. L'olandese ha prima sfruttato un assist di Mora, nato da un grave errore di Vinicius, e poi finalizzato uno splendido passaggio filtrante di Soulé. Sul doppio vantaggio, i giallorossi hanno provato a gestire il ritmo abbassando il baricentro, ma i cambi di Mourinho hanno completamente trasformato la partita. Il Real Madrid ha iniziato a sfruttare soprattutto le situazioni da palla inattiva, accorciando le distanze con Espi, bravo a ribadire in rete una respinta di Gollini su colpo di testa di Endrick. Proprio Endrick ha poi firmato il 3-3 con un'altra incornata, prima dell'incredibile epilogo nel recupero. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Antonio Rüdiger, grande ex della sfida, ha realizzato il definitivo 4-3, condannando la Roma a una sconfitta pesantissima. Per Gasperini una serata da dimenticare, non soltanto per il risultato e per i due gol di vantaggio sprecati, ma anche per gli infortuni di Koné e Dybala, entrambi da valutare in vista della prossima trasferta contro il Napoli. A preoccupare è soprattutto la fragilità difensiva sulle palle inattive, con quattro reti incassate sugli sviluppi di calci d'angolo, un dato che ha contribuito in maniera decisiva alla rimonta madrilena.