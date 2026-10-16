Retroscena Perrone: in estate il Como ha respinto l’interesse anche del Napoli

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Il Napoli aveva valutato Máximo Perrone nella scorsa estate, ma il Como ha respinto l’interesse degli azzurri, oltre a quello di Juventus e Inter.

Il Napoli aveva messo gli occhi su Máximo Perrone, ma in estate il Como ha fatto muro, respingendo l’interesse degli azzurri e di altre big italiane. Il centrocampista argentino, classe 2003, è diventato un elemento centrale nel progetto di Cesc Fabregas e il club lariano è ora pronto a blindarlo con un rinnovo contrattuale fino al 2031. Come riferito da Nicolò Schira, nell’accordo resterà anche il 30% sulla futura rivendita a favore del Manchester City, proprietario del giocatore prima del suo approdo in Italia.

Perrone, il Napoli ci aveva provato in estate: il Como ha detto no

Oltre al Napoli, anche Juventus e Inter avevano valutato il profilo del centrocampista, senza però riuscire a convincere la società lombarda a privarsene. Perrone si è affermato come uno dei punti di riferimento della mediana lariana, grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di dare equilibrio alla manovra. Il rinnovo fino al 2031 confermerebbe la volontà del Como di puntare ancora su di lui, mettendo al riparo uno dei suoi elementi più importanti dalle attenzioni delle altre big.